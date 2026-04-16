Suiza educa a turistas: silencio en los trenes, mantener limpio y no sacar fotos a extraños

El departamento nacional de turismo de Suiza lanzó una campaña comunicacional dirigida a los visitantes extranjeros, la que mediante carteles y videos instruye sobre normas de educación básicas en ese país europeo, para prevenir posibles tensiones con los ciudadanos locales.

La campaña busca fomentar la "armonía entre visitantes y locales", según explicó SwissTourism, subrayando que "a veces los visitantes que vienen de mercados lejanos no conocen exactamente las costumbres suizas".

Los videos animados de la campaña, que se emitirán en los vuelos de la línea aérea nacional Swiss, aconsejarán -por ejemplo- pedir permiso antes de tomar una foto a los personas locales, ser respetuoso y guardar silencio en lugares como cementerios e iglesias, o tener cuidado de no entrar en propiedades privadas.

Otros consejos giran en torno al comportamiento en el transporte público, donde se recuerda que lo usual para los suizos es esperar su turno al entrar y salir, no ser ruidosos en los trenes y mantener los espacios comunes lo más limpios posible.

La campaña "Viaja con cuidado, llévate recuerdos" se enfocará en destinos especialmente afectados por el sobreturismo, como la zona alpina de Jungfrau, junto a Berna, o en la localidad de Lucerna, que atrae a miles de turistas cada año con su pintoresca mezcla de edificios medievales, lagos y montañas.

Con apenas 82.000 habitantes, esta ciudad recibe un número mucho mayor de visitantes (las pernoctaciones anuales superan el millón), lo que en años recientes ha despertado quejas entre los habitantes locales.