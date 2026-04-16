Reintegración tributaria tensiona debate político por impacto en los más ricos

En el marco del proyecto anunciado por el Gobierno, que busca reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, la discusión sobre si Chile debe volver a un sistema integrado -donde el impuesto pagado por la empresa sirve de crédito para el impuesto personal del dueño- divide aguas en la academia y la política.

El economista Claudio Agostini defendió la medida desde una perspectiva técnica, argumentando que permite la "equidad tributaria horizontal".

Según explicó Agostini, "un buen principio de política tributaria es que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo, independiente si es empresario, trabajador dependiente o independiente. Eso es un principio importante de política tributaria, no solo por equidad, sino también por eficiencia".

"Cuando tienes -añadió- que dos personas que ganan lo mismo, una paga más y una paga menos por el sistema tributario, entonces empiezan los trucos para tratar de disfrazarse del que paga menos y hay elusión".

Sin embargo, el exparlamentario Carlos Ominami se mostró profundamente crítico, señalando que la reintegración es esencialmente un beneficio para los sectores más acaudalados del país.

Ominami advirtió que "la reintegración significa que lo que se paga como impuesto a nivel de las empresas posteriormente se utiliza como crédito para el global complementario (...). Es en el fondo una rebaja tributaria para los dueños de las empresas. El resultado final de esto es que los grandes contribuyentes, las personas más ricas del país, ya no el 1% del país, sino que estamos hablando del 0,1% o el 0,01%, van a pagar menos impuestos".

El economista Alejandro Micco matizó la discusión señalando que, aunque en teoría la integración es deseable, la experiencia previa en Chile no fue satisfactoria.

"En la práctica, hoy día cuando teníamos el sistema completamente integrado había una inequidad tributaria en términos de que claramente no era proporcional a los más ricos. La gente de mayores ingresos no terminaba pagando más (...), esto es lo que se llama en economía 'el segundo mejor'. Estamos en el segundo mejor", afirmó Micco, quien además cuestionó la coherencia del Gobierno al proponer una medida que facilita el retiro de utilidades en lugar de su reinversión.