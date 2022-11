TikToker dijo que es "demasiado linda para trabajar" y levantarse temprano

Lucy Welcher, una "creadora de contenido digital", se volvió objeto de burlas y amenazas en las redes sociales luego que se viralizara un video en que reclamaba ser "demasiado linda para trabajar".

La canadiense, que tiene cerca de 80 mil seguidores en TikTok, se quejó de tener que ir a la oficina desde las 9:00 a las 17:00 horas.

"No quiero trabajar por el resto de mi vida ¿Parecera que quiero levantarme a las 6 am todos los días durante los próximos 60 años? No, soy demasiado linda para eso", dijo en un registro que finalmente borró.

Si bien el video generó opiniones divididas en un comienzo, luego que se volvió viral los usuarios decidieron volverla meme, mientras algunos incluso le enviaron mensajes de odio y amenazas, pese a que Welcher aclaró que sus palabras eran "una broma".