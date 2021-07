Una serpiente pitón de 160 centímetros, que se había colado por las tuberías, mordió en los genitales a un hombre de 65 años, en la ciudad de Graz, en Austria. El sujeto dijo haber sentido un “pinchazo” mientras estaba sentado en el wáter y no sufrió heridas graves. El reptil es una especie no venenosa perteneciente al vecino de la víctima, un joven de 24 años, que tiene otras diez serpientes no venenosas y un geco.

