Ixpanea, una youtuber mexicana con más de 1,1 millones de suscriptores, contó que sufrió abuso sexual por parte de uno de sus familiares cuando tenía 9 años y que ya lo perdonó. También hizo un llamado a denunciar y no callar. "Cuando estaba pequeña, un familiar me hacía que me sentara en sus piernas y me manoseaba. Yo no sabía lo que estaba pasando y lo normalicé. '¿Quieres ver el videojuego?', me decía. Me metía la mano y también lo hacía su amigo", contó.

LEER ARTICULO COMPLETO