Apple filtró por error posibles AirPods con cámaras que estaría desarrollando

Apple filtró por error un video que muestra sus futuros AirPods con cámaras integradas, lo que dejó al descubierto parte de las funciones de inteligencia artificial que la compañía prepara para sus nuevos auriculares, aunque el producto todavía no ha sido presentado oficialmente.

El material apareció dentro del código de una versión de prueba de macOS Tahoe 26.7 y muestra a un usuario que utiliza los AirPods para analizar objetos de su entorno. En una de las escenas, acerca un libro a los auriculares y el sistema identifica su contenido mediante la cámara.

Esta función estaría vinculada con Siri y Visual Intelligence, tecnología que permite analizar imágenes y que, en este caso, podría ayudar a los dispositivos a reconocer objetos, responder preguntas sobre lo que el usuario está observando y guardar información para consultarla posteriormente.

Entre los elementos hallados también aparece una advertencia que recomienda evitar que el cabello cubra los auriculares para obtener información más precisa sobre el entorno, lo que entrega otra señal sobre el papel que tendrían las cámaras.

El video apareció en una versión de macOS que Apple distribuyó a desarrolladores y usuarios que participan en las pruebas del sistema. Sin embargo, esto no garantiza que las funciones mostradas lleguen al producto final, ya que la compañía todavía podría modificarlas, retrasarlas o descartarlas.

El código también menciona dos proyectos distintos. Uno aparece bajo el nombre B790 y podría llegar durante septiembre, mientras que el segundo, identificado como B798, tendría un eventual lanzamiento en 2027, aunque Apple no ha confirmado ninguna de esas fechas.

El modelo B790 ya había sido mencionado por el periodista especializado Mark Gurman, quien informó sobre el desarrollo de AirPods con cámaras. El nuevo hallazgo aporta más detalles, ya que incluye un video que muestra algunas de las capacidades que Apple estaría probando.

Si el proyecto llega al mercado, los nuevos AirPods podrían combinar audio, cámaras e inteligencia artificial para entregar información sobre el entorno sin que el usuario tenga que sacar su iPhone.