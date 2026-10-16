Tesla presentó su nuevo modelo de automóvil, el Roadster, un súperdeportivo que saldría al mercado en 2028 y que puede "volar", gracias a sys "propulsores avanzados de gas frío utilizan actuadores totalmente eléctricos para ofrecer un empuje preciso, con lo que se concretan microajustes en una fracción de segundo".

La espectacular presentación se hizo con público para, según el dueño de la firma, Elon Musk, evitar que se especulara con que las prestaciones del vehículo fueran asumidas como producto de inteligencia artificial.

Entre los críticos del lanzamiento se recordó que el modelo es presentado nueve años después de su anuncio, con la mitad de autonomía prometida -cerca de 480 kilómetros- y con miles de entusiastas que pagaron miles de dólares por la reserva, ya mucho tiempo atrás.

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