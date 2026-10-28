HubTec presentó plataforma que busca unificar desarrollos tecnológicos hacia mercados internacionales

Con motivo de sus nueve años, HubTec y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) estrenaron Innomatch, una herramienta virtual concebida para integrar a investigadores, emergentes tecnológicos y empresas, que aspira a superar la histórica dispersión nacional, canalizando subsidios públicos hacia requerimientos reales de los sectores productivos.

En conversación con Cooperativa, el director ejecutivo de HubTec, Ignacio Merino, explicó que la falta de coordinación encarece las transferencias: "Lo que produce eso es que tengamos mucha duplicación de las mismas cosas, porque no sabemos que existen".

Por ello, visibilizar la oferta técnica abaratará costos e impulsará soluciones conjuntas.

El directivo enfatizó el aporte académico ante demandas críticas como la alimentación sustentable. En ese ámbito, advirtió que "más del 50% de esas soluciones no tiene todavía una tecnología en el mercado"; labor creadora que deben asumir los planteles superiores mediante investigación aplicada.

Sin embargo, el conocimiento científico requiere aliarse con firmas medianas para consolidarse. Merino expuso la gran traba del sector: "Cómo escalan sus empresas sin que tengan que irse de Chile", dilema que busca mitigar el financiamiento especializado.

Frente a este escenario, la meta inmediata consiste en proyectar las innovaciones chilenas al continente. El plan contempla tender puentes con plazas clave como Brasil y Colombia para homologar estándares regulatorios, permitiendo que los talentos locales alcancen impacto global sostenido.