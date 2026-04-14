"Portonazos digitales" 24/7: IA de Anthropic encendió alarmas globales

Una alerta internacional encendió las alarmas en el mundo de la ciberseguridad tras conocerse el desarrollo de "Mythos", un modelo de inteligencia artificial creado por Anthropic capaz de detectar y explotar vulnerabilidades informáticas de forma autónoma.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exsubsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf explicó que el principal factor de preocupación es el nivel de autonomía que alcanza este tipo de tecnología.

El sistema, que no fue liberado al público debido a sus riesgos, mostró comportamientos inesperados durante pruebas controladas, donde incluso logró superar barreras de seguridad en entornos cerrados y operar más allá de las instrucciones iniciales.

"Ya no es necesario ni siquiera que haya un humano detrás porque utilizan estos agentes que son autónomos y trabajan 24/7. Están todo el día programando, buscando vulnerabilidades", advirtió Huichalaf.

En el caso chileno, la alerta ya activó monitoreos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, que inició contactos con industrias supervisadas y con la Agencia Nacional de Ciberseguridad para evaluar posibles exposiciones.

"Portonazos digitales"

Si bien la atención inicial suele centrarse en la banca, el exsubsecretario enfatizó que el alcance es mucho mayor.

"La banca es obviamente el actor principal desde el punto de vista que los delincuentes buscan ingresos, pero puede ser cualquier tipo de institucionalidad", explicó.

En esa línea, advirtió que sectores como telecomunicaciones, servicios eléctricos y plataformas digitales también forman parte de la llamada infraestructura crítica, por lo que podrían ser igualmente vulnerables.

Este tipo de IA tiene la capacidad para detectar fallas que pasan inadvertidas durante años. Según se detalló, el modelo logró identificar más de 250 vulnerabilidades en sistemas, muy por sobre lo que detectan herramientas tradicionales.

"Hoy día los ciberdelincuentes ya no solo utilizan capacidades humanas, sino también inteligencia artificial para automatizar estos procesos", explicó Huichalaf.

El experto advirtió que este tipo de avances cambia completamente el escenario de la ciberseguridad, ya que permite ataques más rápidos, constantes y difíciles de detectar.

"Tal como hay portonazos físicos en las calles, también hay portonazos digitales y hoy día a través de la inteligencia artificial", señaló.

A esto se suma que muchas vulnerabilidades siguen dependiendo de errores humanos, como abrir enlaces maliciosos o compartir información sin verificación, lo que amplifica los riesgos.