Premio Nobel de Economía debatirá IA en la U. de Chile

El economista Guido Imbens, Premio Nobel de Economía 2021, llega a Chile junto a Ali Rauh, directora de Applied Science en Uber, para una agenda de tres días organizada por la Universidad de Chile que incluye seminarios, encuentros con empresarios y autoridades de gobierno.

La visita contempla el Seminario "Presente y Futuro de la IA y la Ciencia de Datos en América Latina", que reúne al mundo académico, empresarial y a autoridades públicas para debatir el desarrollo de la inteligencia artificial en la región. El evento será inaugurado por la rectora Rosa Devés.

Entre los asistentes al encuentro empresarial figuran los CEO de Falabella, Walmart y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. La agenda cierra el miércoles con una charla magistral de Imbens en la apertura del año académico de la Facultad de Economía y Negocios.