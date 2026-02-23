Seedance, IA china de videos hiperrealistas desafía y pone en alerta a Hollywood

Un año después de que DeepSeek sorprendiera a la industria con su primer modelo, China vuelve a sacudir el tablero tecnológico con Seedance 2.0, la nueva herramienta de generación de video que ha desatado entusiasmo en el sector audiovisual y advertencias en Hollywood por posibles vulneraciones a la propiedad intelectual.

Medios chinos han descrito el lanzamiento como un nuevo "momento DeepSeek", en alusión a la irrupción a comienzos de 2025 de su modelo R1, el que evidenció la capacidad del país asiático para competir en razonamiento avanzado a menor costo que sus pares estadounidenses.

El sello de ByteDance

Seedance lleva la impronta de ByteDance, propietaria de TikTok y su versión china, Douyin, lo que le permite integrar la herramienta dentro de un ecosistema con cientos de millones de usuarios.

El analista financiero Jin Duan sostuvo en el medio The Paper que la competencia en video generado por IA "ha pasado del algoritmo a la fuerza integral" y que "la hegemonía de la computación está reconfigurando las reglas del sector", en un escenario donde la compañía ha intensificado su inversión en infraestructura tecnológica.

Videos hiperrealistas y viralización

Tras su lanzamiento, comenzaron a circular en redes sociales videos generados con Seedance 2.0 que mostraban escenas de apariencia cinematográfica, como una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise, además de secuencias de acción con personajes reconocibles de grandes franquicias.

Usuarios afirmaron que resultaba difícil distinguirlos de imágenes reales. También se viralizaron piezas con coreografías complejas, efectos de sonido sincronizados y movimientos de cámara fluidos -desde combates hasta tráilers simulados- lo que llevó a algunos creadores a señalar que el modelo alcanzó un nivel "de director" en la producción audiovisual.

Impacto en la creación

El director chino Jia Zhangke, ganador del León de Oro en Venecia y del premio al mejor guion en Cannes, colaboró con la empresa para producir un corto donde aparecen dos versiones generadas por IA de sí mismo dialogando y afirmando que "no le preocupa que la tecnología sustituya al cine", sino "cómo las personas utilizan la tecnología".

En la misma línea, Feng Ji, productor del exitoso videojuego Black Myth: Wukong, sostuvo que con herramientas como esta "la infancia del AIGC (contenido generado por inteligencia artificial) ha terminado".

Hacia producción a escala

Firmas financieras chinas advirtieron un punto de inflexión: Huatai Securities afirmó que Seedance avanza hacia una "creación controlable" apta para procesos profesionales, mientras BOC Securities sostuvo que el salto es pasar de "generar una escena" a "completar una obra", habilitando producción más rápida y con menores costos.

Polémica en Hollywood

Sin embargo, el desarrollo no ha estado exento de controversia. En internet comenzaron a circular videos con personajes de franquicias como Star Wars y Marvel, lo que llevó a la Motion Picture Association (MPA) y a grandes estudios a advertir posibles infracciones masivas de derechos de autor.

The Walt Disney Company acusó a ByteDance de facilitar una "biblioteca pirateada" y de incurrir en "apropiación fraudulenta" de propiedad intelectual. La firma china respondió que "respeta los derechos de propiedad intelectual" y que está atendiendo las preocupaciones planteadas.