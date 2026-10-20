Vanguardia chilena en IA bajo examen: Experta demanda acelerar capitación técnica y escolar

La cuarta edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), reveló que Chile lidera la implementación y uso de esta tecnología en la región, pero se queda atrás frente a países europeos.

El país encabezó el informe continental con 71,4 puntos, superando a Brasil y Uruguay en el bloque de vanguardia. La medición evaluó factores habilitantes, producción científica y adopción tecnológica, confirmando una trayectoria destacada dentro del ámbito geográfico latinoamericano.

No obstante, Antonia Moreno, jefa de Incidencia Pública de Cenia y secretaria ejecutiva de ILIA, matizó en Cooperativa los festejos y llamó a evitar la autocomplacencia institucional. "A Chile le está yendo bien en este índice, pero eso no quiere decir que no nos quede mucho por hacer", advirtió.

En materia formativa, resaltó progresos notorios en colegios y universidades. No obstante, subrayó que "a nosotros siempre nos interesa como levantar el tema de el sentido de urgencia", enfatizando que la región debe apurar el paso para no quedar descolgada globalmente.

Al cotejar estos números con potencias externas, la diferencia fue categórica. Sobre la potencia asiática incorporada en la muestra, admitió que "Singapur se sale de la escala: tiene 100% de adopción en empresas grandes y en medianas", exhibiendo políticas estatales agresivas.

El balance general convoca a robustecer la inversión fiscal y privada en competencias digitales. Según la representante, estudiar referentes extranjeros permitirá identificar rutas certeras para consolidar un ecosistema robusto, capaz de transformar investigación teórica en soluciones tangibles para la comunidad.