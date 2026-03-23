Innovación dual: Alianzas estratégicas para la colaboración civil-militar

El director ejecutivo de Know Hub, Javier Ramírez, abordó este lunes en Cooperativa la importancia de la innovación dual, algo que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que busca aplicar capacidades militares en el mundo civil.

En entrevista con Esa es la Idea, Ramírez explicó que este tipo de innovación implica un desarrollo conjunto que integre ambos ámbitos desde su concepción, no solo la adaptación posterior de tecnologías. Esto busca optimizar recursos y potenciar el desarrollo nacional.

Asimismo, señaló que el diseño no es solamente para uso militar, sino que involucra la industria civil, universidades, centros de investigación y startups, generando un ecosistema de innovación.

En Chile, "ese diálogo está recién comenzando", afirmó Ramírez, que dio cuenta que Know Hub Chile busca generar un espacio de comunicación constante entre estos actores.

El principal reto es la gran diferencia de "códigos" y formas de operar entre el sector de defensa y el civil. Distintos objetivos e incentivos hacen complejo el entendimiento mutuo, por lo que -aseguró- abordar esto es crucial para avanzar en el desarrollo tecnológico.

Ramírez enfatizó la importancia de superar estas barreras culturales. Se busca una "sinergia virtuosa" que impulse el desarrollo nacional. La comunicación abierta es fundamental para construir un futuro tecnológico colaborativo.