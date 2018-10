Las peores "ofertas" de este CyberMonday 2018

Las primeras horas de funcionamiento de CyberMonday 2018 estuvieron marcadas no solo por la caída de algunos sitios web participantes, si no que también por la existencia de "ofertas" que no son tal.

Son varios los consumidores que han dado a conocer la experiencia que han tenido en esta ola de descuentos, donde participan 284 empresas.

Uno de los problemas más habituales es la inflación en el precio de un producto tan solo horas antes del inicio de CyberMonday.

Sin embargo, también se han registrado otras insólitas ofertas: un fondo de pantalla personalizado por más de $4.000 o una silla por más de dos millones son algunos de los productos que han llamado la atención.

@Salcobrand #cibermonday leche nido en publicidad dice -60% en la 2@ unidad, al momento de pagar no realiza el descuento. pic.twitter.com/8WG559tuJf — Félix Parada (@gatoparada) October 8, 2018

Que ofertón @VuelaJetSMART 😂137 mil pesos por un pasaje que usualmente compro en 40! Bueno tu #CiberMonday 👌🏻 pic.twitter.com/IQvkL0XG5j — Claudia Inostroza Riveros. (@ClauditaObs) October 8, 2018

Hoy en "Como perder $4.690 en un papel sin niun brillo", presentamos "regala una estrella"



Hay que ser muy agilao.https://t.co/ezfzyfIHWY#CyberRata#OfertaMula pic.twitter.com/Bu2QkM3fYh — #CyberRata🐀 (@DescuentosRata) October 8, 2018

Una vergüenza @PCFactoryCL, me quería comprar este note pero por un tema de tiempo no lo pude hacer ahora me encuentro con esta "sorpresita"



#CiberMonday #OfertaMula #Bombin @DescuentosRata pic.twitter.com/u8IgyabwRJ — VaaaKer (@ViktarionBass) October 8, 2018