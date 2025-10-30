Subtel alerta "una degradación masiva de servicios" de Entel este jueves

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron una caída masiva del servicio de internet móvil y fijo de Entel, durante este jueves.

La situación fue confirmada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que, a través de su cuenta de X, informó que "se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel", dando cuenta que "la compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios".

#SubtelInforma | Se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios. pic.twitter.com/cfjA69am1n — Reclamos Subtel (@ReclamosSubtel) October 30, 2025

Por su parte, desde la empresa aludida informaron que están "experimentando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y servicio hogar", motivo por el que activaron "todos los protocolos establecidos" y sus equipos "ya se encuentran en terreno trabajando para mitigar los efectos de esta contingencia".