Acusan a Huawei de poner publicidad en la pantalla de bloqueo de los teléfonos

La empresa china Huawei está en la polémica luego de la denuncia de varios usuarios por una nueva publicidad en la pantalla de bloqueo de sus teléfonos, sin que les hayan dicho ni consultado.

Se trata de acusaciones de dueños de smartphones que ven avisos del sitio de turismo Booking.com, con imágenes paradisíacas y links para comprar viajes o paquetes, según el sitio AndroidPolice.

Hasta ahora, los teléfonos afectados son P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 y el P20 Pro. Huawei sólo se ha manifestado en una cuenta en su filial europea, entregando la solución para desactivar la propaganda.

"Puedes desactivar la revista en cualquier momento. Simplemente arrastra la publicidad de abajo hacia arriba y haz clic en el símbolo de la rueda de configuración", tuiteó la empresa.

La solución:

Hello Tim,



I'm sorry that you think we want to advertise.

You can deactivate the magazine at any time.

Just wipe it from bottom to top and click on the gearwheel symbol.



Best regards,

Tolga from HUAWEI Mobile