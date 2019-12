Análisis ZTE Blade V10: Una alternativa más

Cuando parecía que iba a dominar el mundo (antes de Huawei) la china ZTE se hizo conocida por ser la primera empresa de comunicaciones que fue bloqueada por el gobierno de Estados Unidos y tras pagar una millonaria multa que terminó por torpedear su ascenso, cada cierto tiempo deja ver un equipo que con precios bajos entrega mayor tecnología, tal como el Blade V10 que probamos durante la última semana.

Hablamos de un equipo de la llamada "gama media" pero que a primera impresión pareciera ser inferior, ya que su acabado se siente y se ve muy plástico pese al llamativo color degradado que va desde un azul algo eléctrico hasta el morado. En la parte posterior se alojan las dos cámaras, el flash y el lector de huellas. Para cuidar el equipo, se incluye en el empaque una protección de silicona trasparente.

La pantalla es de 6.3 pulgadas Full HD+ con un pequeño notch tipo gota en el que se aloja la cámara frontal y un pronunciado borde inferior. La pantalla entrega buena definición y colores para lo que es. Permite operarlo con una sola mano sin mayores dificultades.

Donde sí destaca este Blade V10 es en la performance que alcanza gracias a la combinación de 4GB RAM y el procesador Mediatek Helio P70, que le entrega la posibilidad de ejecutar juegos más demandantes en requerimientos con velocidad. Obviamente configurados en calidad media, pero para jugadores más bien ocasionales es más que suficiente. Además, la batería de 3.200 mAh se comporta a la altura entregando todo un día de autonomía con un uso medio.

Sus cámaras cumplen, pero no sobresalen. La principal es de 16MP y la acompaña otra de 5MP para efectos de profundidad. Necesita condiciones ideales de luminosidad para obtener una imagen limpia, sin embargo las fotografías que saca no están mal. Bajo poca luz el resultado no es bueno. La que si anda muy bien es la cámara frontal, con 32MP y una amplia toma. Para mi toma mejores fotos que la trasera.

En definitiva, hablamos de un equipo que entrega buenas prestaciones para el precio (149.990 en distribuidores oficiales) como desbloqueo facial, la inteligencia artificial y una buena cámara delantera, pero con el avance de las demás marcas en esta categoría, se queda un poco corto.