Estos equipos tendrán Android 10 próximamente

Luego de una década Android decidió dar un giro y dejar atrás los nombres de dulces a sus sistemas operativos para comenzar a llamarse simplemente con el número que corresponde. Así la siguiente versión será Android 10 y estos son los equipos que ya confirmaron su actualización. Si tu equipo no está entre estos, puede que más adelante se sume porque el listado no es definitivo.

Samsung:

Serie A

-A10, A10S, A20, A20S, A30, A30S, A50, A70, A80

Serie J

-J6, J6+, J8

Serie S

-S9, S9+, S10e, S10, S10+

Serie Note

-Note9, Note10, Note10+

Huawei:

Serie Mate

Serie P

-P20, P20 Pro, P30 Lite, P30, P30 Pro

-P Smart 2019



Motorola:

-One, One Action, One Action Macro



Nokia:

-Todos sus modelos



Xiaomi:

-Mi A3, Mi Mix 3, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Mi 8, Mi 9