Los tres problemas que han afectado a los nuevos iPhone XS y XS Max

El lanzamiento de los tres nuevos iPhone ocurrió hace algunas semanas, pero recién ahora los usuarios llevan varios días con sus teléfonos y han salido algunos errores en los modelos XS y XS Max.

El problema más común y reconocido hasta ahora es un problema con el cargador, los que algunos ya han bautizado como "chargegate", que afecta a algunos equipos y que hace que la batería no se energice mediante el cable Lightning.

En los foros de soporte de Apple y de sitios especializados afirman que algunos dispositivos no se cargan cuando conectas un cable. Algunos de ellos comenzarán a cargarse si enciendes el dispositivo, mientras que otro no lo hacen nunca.

Según informa el sitio Forbes, Apple no se ha manifestado oficialmente al respecto, pero lanzó la versión iOS 12.1 beta 2, donde se soluciona el problema. El asunto es que esa versión todavía no se lanza oficialmente.

My iPhone xs max is affected by #chargegate — Tushar Patil (@drtusharpatil) 3 de octubre de 2018

La segunda falla tiene que ver con la antena: varios usuarios en EE.UU. dicen que tienen problemas de recepción en ciertas áreas. A veces se corta, otras no llega. Este error no es tan masivo como el tema del cargador, pero hay reclamos.

Estas son algunas quejas:

If you were on AT&T or T-Mobile, the good news is the new antenna in iPhone XS and iPhone XS Max should work even better for you. If you were on Verizon or Sprint, switching to a new modem might be causing you some pain. https://t.co/7a5rYzEi5W — Judson Taylor (@judsontaylor) 30 de septiembre de 2018

Been having poor cell signal on @verizon with the new iPhone XS Max. Having to toggle airplane mode on and off. — Jonah Berg-Ganzarain (@jonahmbg) 26 de septiembre de 2018

El último motivo de quejas no es un error propiamente tal, sino más bien una apreciación estética. En foros reclaman del exceso de suavizado de la piel en las fotos tomadas con la cámara del iPhone XS, especialmente la frontal.

Es como si se utilizara el filtro de belleza, el que deja la piel de las personas como si fueran muñecas de porcelana. El asunto se nota la hacerle zoom a las caras. En el canal de Youtube Unboxed Therapy hicieron un video sobre este problema.