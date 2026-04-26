A dos años del anuncio: Liberan adelanto de la secuela del mejor videojuego de "Alien"

Aunque fue anunciado en 2024, tuvieron que pasar dos años para tener una actualización de la secuela del que es considerado como el mejor videojuego de la saga de "Alien".

Este domingo, en el marco de las celebraciones del "Día de Alien", se liberó un primer adelanto de "Alien Isolation 2", la esperada nueva entrega del videojuego de horror de supervivencia y sigilo, todo en primera persona, que conocimos por primera vez en 2014.

Desarrollado por el mismo estudio del "Isolation" original, The Creative Assembly, para ser publicado nuevamente por Sega, se tantea con este breve video titulado "Falsa sensación de seguridad" que la historia, en esta oportunidad, no se desarrollará a bordo de una nave o estación espacial.

El survival horror lanzado en 2014 es considerado como el mejor título de la franquicia del xenomorfo, porque, a diferencia de otros juegos ligados a la saga, aquí no hay que buscar y matar a estas mortales criaturas a diestra y siniestra, sino que hay que moverse silenciosamente para lograr sobrevivir.

La historia es protagonizada por "Amanda Ripley", la hija de "Ellen Ripley". Tras recuperar el registro de vuelo de la nave en la que desapareció su madre, la U.S.C.S.S. Nostromo, "Amanda" decide internarse en la estación espacial de Sevastopol para saber lo que realmente le sucedió a la mujer que le dio la vida y que nunca volvió a ver. Obviamente, ahí se cruzará con el "Alien" y deberá sobrevivir como sea.