Confirman fecha de apertura del parque temático "Super Nintendo World"

Universal Studios Hollywood reveló este jueves cuándo abrirá sus puertas el parque temático "Super Nintendo World" en Los Ángeles.

La compañía informó que el esperado recinto se inaugurará en 2023, aunque no reveló qué día será la apertura oficial.

Será el primer Super Nintendo World en Estados Unidos aunque no el primer parque temático basado en Nintendo en el mundo: actualmente atracciones del universo de Mario, Luigi y Princess Peach solo están disponibles en Universal Studios Japan.

La versión estadounidense contará con un paseo y una serie de áreas interactivas, además de opciones de compras y restaurantes temáticos.

La asociación entre Nintendo y Universal se anunció por primera vez en mayo de 2015 y el primer paso fue la construcción del parque en Japón en 2017 y recién se inauguró en marzo de 2021.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN