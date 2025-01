¿Cuándo saldrá a la venta y cuánto costará la Nintendo Switch 2?

Pese a que no existe información oficial del precio de la recién presentada Nintendo Switch 2, en internet han comenzado a especular el mes de lanzamiento y su posible precio.

Nick Baker, participante del podcast XboxEra, y quien ha filtrado información relacionada a los videojuegos en otros momentos, señaló en X que la nueva consola de Nintendo podría estrenarse en junio.

Asimismo, esta tendría un precio de US$449,99 o US$499,99 (entre 433 y 505 mil pesos chilenos), algo así como 150 dólares más que la versión anterior, que tuvo un precio de lanzamiento en Estados Unidos de US$299,99 en 2017.

"Si se confirma que la persona que me dijo que el lanzamiento de junio es correcta, eso podría significar que el precio que me dieron de $ 449/$ 499 USD también podría ser correcto. Piensa que los $50 extra son un paquete de Mario Kart", publicó el podcaster.

So if the person who told me June release is all but confirmed to be correct, then that could mean the pricing they gave me of $449/$499USD might also be correct. Think the $50 extra is a Mario Kart Bundle