Director de "God of War" se ofrece para revivir antigua saga de Nintendo

Cory Balrog, el director del último videojuego de "God of War", se ofreció a trabajar con Nintendo para revivir una de sus antiguas franquicias.

A través de su cuenta de Twitter, el también escritor del título de PS4 respondió a una encuesta y aseguró que "mi cuerpo está listo para un Golden Sun moderno".

"Esas son franquicias que amo, pero a ninguna amo tanto como a Golden Sun", reafirmó Balrog en referencia a otras sagas de la compañía japonesa como "The Legend of Zelda", "Super Mario" o "Kirby".

"En conclusión, cuenten con mi espada, mi arco y hacha", ofreció el hombre detrás de "God of War".

"Golden Sun" es una saga RPG estrenada por Nintendo en 2001 para su Game Boy Advance. Un año más tarde tuvo una segunda entrega que terminó consolidando a la franquicia como una de las mejores del género.

En 2010 recibió un tercer título que no dejó contentos a los fanáticos gracias a un desenlace abierto y poco concluyente.

Dear Nintendo,



My body is ready for a modern GOLDEN SUN game built on the still smouldering ashes of literally EVERY ONE of these franchises! Franchises I love very much, just not as much as GOLDEN SUN.



In conclusion...you have my sword, and my bow, and my axe.



hugsies,

Cory♥️ https://t.co/8W8mYA5SHm