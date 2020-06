EA confirma lanzamiento de "Star Wars: Squadrons" tras filtración

Electronic Arts ha confirmado oficialmente la salida de "Star Wars: Squadrons", un juego que había sido filtrado durante las primeras horas de este viernes.

El videojuego apareció por primera vez involuntariamente cuando una imagen que decía "Se buscan pilotos", junto con un enlace para comprar en la página principal de Xbox.com. Fue eliminado rápidamente, pero no antes de ser ampliamente notado y compartido.

Aún sin información oficial, el videojuego podría ser algún tipo de juego de combate espacial. La imagen oficial entregada por EA muestra a un piloto rebelde y uno imperial, con cazas alrededor de ellos.

El lunes 15 a las 11:00 horas de Chile se estrenará el tráiler oficial del videojuego.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j