Estreno de "Grand Theft Auto 6" fue retrasado nuevamente

La compañía Rockstar Games anunció un nuevo retraso en la fecha de estreno de "Grand Theft Auto 6", la nueva entrega de su popular saga de videojuegos.

"Sentimos mucho haber sumado más tiempo a esta espera que ya ha sido larga", señaló la empresa, agregando que "estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel y el pulido que ustedes esperan y merecen".

Esta es la segunda vez que "GTA 6" ve retrasado su estreno. Originalmente el juego se iba a lanzar el 5 de diciembre de 2025, pero luego fue retraso para mayo de 2026.

Sin embargo el debut del título se producirá (por ahora) el próximo 19 de noviembre de 2026, casi un año después de la fecha anunciada en primera instancia.

"GTA 6" será el primer juego original de la franquicia desde el aclamado multiventas "Grand Theft Auto 5" de 2015.