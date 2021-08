Netflix estrena su servicio gratuito de videojuegos, pero solo en Polonia

A poco más de un mes de haberlo anunciado, Netflix estrenó de manera limitada su propio servicio gratuito de videojuegos.

La plataforma anunció a través de una de sus cuentas de Twitter que, por ahora, solamente los usuarios de Polonia pueden acceder a este modo que se encuentra "en sus primerísimos días".

Según los reportes, pueden acceder al servicio todos los usuarios que cuenten con un perfil de Netflix sin cargo adicional ni con publicidad dentro de la aplicación.

En su estreno en Polonia esta plataforma de Netflix cuenta solamente con los títulos "Stranger Things: 1984" y "Stranger Things 3", con miras a expandir su catálogo en el futuro.

Por ahora no hay fecha para el estreno global y definitivo de esta aplicación.

Here’s what you can expect:



- No ads

- No in-app purchases

- Games included with your Netflix membership



We’ll keep you updated as we explore what gaming looks like on Netflix. Stay tuned. pic.twitter.com/IvoEw4sTgQ