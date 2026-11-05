Remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" se convierte en el juego mejor rankeado de 2026

Este jueves 5 de noviembre se concretó el lanzamiento del remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" en Nintendo Switch 2, el cual dejó a la compañía japonesa sacando cuentas alegres.

El título, que revive al clásico de 1998 lanzado en Nintendo 64, se convirtió en el videojuego mejor calificado del año en la plataforma Metacritic con un promedio de 96 puntos.

Además se transformó en uno de los 10 juegos con mejor ránking en la última década, quedando a la par de títulos como "Elden Ring,Baldur's Gate 3" y el propio "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", pero también superando a "God of War" y "The Last of Us Part II".

Si bien aún no existen cifras oficiales, se espera que "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" venda unas 4 millones de copias durante su lanzamiento.