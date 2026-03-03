Creador de la WWW defiende prohibición de redes sociales para menores de 16 años

El británico Tim Berners-Leen, inventor de la World Wide Web, defendió este martes prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en línea con las medidas adoptadas en Australia.

Durante una conferencia en el Talent Arena, evento paralelo al Mobile World Congress de Barcelona, Berners-Lee alertó sobre los "algoritmos adictivos" de algunas plataformas.

"Aunque estoy satisfecho con gran parte de la evolución de la web, hay partes que me decepcionan", afirmó: "Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema", indicó.

Sin mencionar directamente a todas, señaló el caso de TikTok como ejemplo de diseño altamente adictivo y pidió a los desarrolladores "no diseñarlas como TikTok", sino apostar por modelos menos dependientes, como Pinterest.

El científico valoró positivamente la legislación australiana, que en diciembre se convirtió en una de las más estrictas contra el uso de redes por parte de menores de 16 años, con multas a empresas tecnológicas y el bloqueo de millones de cuentas.

"Estuve en Australia y fue interesante hablar con los niños, sus ideas sobre la prohibición eran bastante matizadas. No se oponían en absoluto. Creo que algunos de ellos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante", remarcó.

Pese a sus críticas, Berners-Lee expresó confianza en el futuro de internet, especialmente por el trabajo de comunidades de código abierto.

En la misma línea, hace un mes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España también prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años e impulsará mayores controles sobre las plataformas digitales.

Como reacción, el empresario Elon Musk, propietario de X, criticó duramente a Sánchez y lo calificó de "tirano".