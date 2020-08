Usuarios reportan falla a nivel mundial de Gmail

Usuarios de diversos países reportan una masiva falla en el servicio de correo electrónico Gmail durante la madrugada de este jueves.

Miles de reclamos en todo el mundo se registraron por no poder enviar correctamente mensajes con archivos adjuntos, según el portal DownDetector.

De acuerdo a G Suite Status Dashboard, hay una "interrupción del servicio" de Gmail y desde la empresa se está investigando el problema.

En redes sociales, los usuarios se manifestaron con bromas y quejas por los problemas en el servicio de Google.

Is anyone else having issues with #gmail today? I keep getting "oops something went wrong" messages and my account won't let me receive or send emails due to a #2002 error message? Thoughts + help welcome!