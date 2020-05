Usuarios reportan caída en los servicios de Entel

Desde las 20:00 horas de este jueves 14 de mayo decenas de usuarios reportan problemas en los servicios de internet de la compañía Entel.

Según señalan reportes en redes sociales las fallas afectan a las redes 3G y 4G de la empresa, además de su servicio de fibra óptica.

Por el momento la compañía de telecomunicaciones no se ha referido a esta falla masiva.

Información en desarrollo...

Sin internet #entel hace varios minutos. Problema masivo aparentemente, alguna solución? No me pidan les mande DM con mis datos para que me digan lo que ya sé hay que hacer de memoria, tras cada falla qué hay con la red. Ya lo hice y NO funciona! @entel_ayuda @entel pic.twitter.com/wpMl9niGyV