"Holy Frank": El simulador de conversaciones complejas que representará a Chile en Silicon Valley
En otra edición de Esa es la Idea de Cooperativa, Matías Fernández, creador de "Holy Frank", relató el triunfo que llevará su innovación a la final del Red Bull Basement.
La herramienta permite entrenar habilidades interpersonales mediante inteligencia artificial antes de enfrentar desafíos reales en entornos de alta presión.
"Estamos dentro de las mejores 40 ideas del mundo", destacó el emprendedor respecto al alcance de su propuesta tecnológica.