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Tópicos: Tecnología | Inventos

"Holy Frank": El simulador de conversaciones complejas que representará a Chile en Silicon Valley

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En otra edición de Esa es la Idea de Cooperativa, Matías Fernández, creador de "Holy Frank", relató el triunfo que llevará su innovación a la final del Red Bull Basement.

La herramienta permite entrenar habilidades interpersonales mediante inteligencia artificial antes de enfrentar desafíos reales en entornos de alta presión.

 Red Bull Basement (Referencial)

"Estamos dentro de las mejores 40 ideas del mundo", destacó el emprendedor respecto al alcance de su propuesta tecnológica.

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El proyecto nacional "Holy Frank" representará a Chile en la final mundial de innovación en Silicon Valley, Estados Unidos, tras ganar la competencia local del Red Bull Basement.

El equipo -formado por estudiantes de Concepción y Santiago- defenderá su idea buscando financiamiento y la expansión global definitiva. 

En conversación con Esa es la Idea de Cooperativa, Matías Fernández -cofundador- explicó que el proyecto busca preparar profesionales para contextos de alta exigencia. "Nace esta idea de crear un asistente que te permite simular conversaciones complejas antes de que cueste caro", señaló el joven sobre el propósito del simulador.

El sistema utiliza voces humanas que reaccionan en tiempo real según las respuestas. Fernández enfatizó que "nuestra mentalidad no solo es ir a ganar por nosotros, sino también por representar al país", consolidando una propuesta tecnológica robusta y competitiva.

El jurado destacó la precisión técnica y la capacidad de responder a desafíos de inclusión. Los creadores afinan detalles para su exposición internacional, donde enfrentarán a los mejores proyectos juveniles seleccionados por la reconocida marca de bebidas.

"Estamos dentro de las mejores 40 ideas del mundo", destacó el emprendedor respecto al alcance de la propuesta tecnológica.

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