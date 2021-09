NASA empezó a probar taxis aéreos para descongestionar las calles

La agencia espacial estadounidense NASA dio inicio a las pruebas de un Avión Eléctrico de Despegue y Aterrizaje Vertical (eVTOL, en inglés) que tiene el objetivo de servir como un taxi aéreo para descongestionar las vías y brindar un servicio más rápido a los usuarios.

Las primeras pruebas realizadas con el eVTOL de la empresa de aviación Joby, que forman parte de la Campaña Nacional de Movilidad Aérea Avanzada (AMM, en inglés), comenzaron el lunes pasado cerca de Big Sur (California, EE. UU.) y se prolongarán hasta el 10 de septiembre.

En el futuro, estos aviones podrían servir como taxis aéreos para quienes se encuentran en ciudades y áreas circundantes en todo el país, agregando otro modo de transporte para mover personas y mercancías, detalló el martes la NASA en un comunicado.

La agencia espacial, que 2022 pretende realizar pruebas de vuelo más complejas con otros vehículos de la industria, recopilará información sobre cómo se mueve el vehículo, su rendimiento, cómo suena y cómo se comunica con los controladores.

Esta prueba ayudará a identificar brechas en las regulaciones y políticas actuales de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, en inglés) para ayudar a incorporar este tipo de aeronaves al Sistema Nacional del Espacio Aéreo.

Flight testing begins with Joby's all-electric vertical takeoff and landing aircraft. ✈️



As part of @NASAaero's Advanced Air Mobility National Campaign, the data collected will help bring future airspace concepts to life. Find out more: https://t.co/Yh2y4alPB8 pic.twitter.com/0fHkDj6dDK