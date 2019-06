Polémica aplicación que desnudaba a mujeres causó escándalo en internet

Poco después de su lanzamiento, los creadores de DeepNude, una app que usaba la inteligencia artificial para "desnudar" fotos de mujeres vestidas, resultando en una imagen realista, decidieron cerrar el controvertido sofware.

La polémica escaló cuando el programa se viralizó y recibió múltiples críticas a raíz de un artículo periodístico que exponía su método, según informó CNET.

"Creamos este proyecto para el entretenimiento de los usuarios hace unos meses. Pensamos que venderíamos algo todos los meses de manera controlada... Nunca pensamos que se volvería viral y no podríamos controlar el tráfico", declararon sus creadores mediante Twitter.

La aplicación, que permitía a sus usuarios "desvestir" cualquier foto de una mujer, no será actualizada a nuevas versiones y sus desarrolladores instan a quienes ya compraron las licencias de la versión premium para que no la usen más.

"No queremos ganar dinero de esta manera. Seguramente algunas copias de DeepNude se compartirán en la web, pero no queremos ser quienes las vendan. Solo soy un entusiasta de la tecnología, motivado por la curiosidad y el deseo de aprender. El mundo aún no está listo para DeepNude", dijeron desde la polémica app.