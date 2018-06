El exclusivo mural en el que solo se admite gente popular en redes sociales

En la actualidad, tu popularidad en redes sociales define los lugares a los que puedes ingresar. No, no es un capítulo de la serie de ciencia ficción "Black Mirror". Es la vida real.

En la ciudad de Los Angeles fue estrenado un mural exclusivo para "influencers" en redes sociales, el cual está resguardado por un equipo de seguridad.

Según publicó Independent, la elitista muralla está ubicada en el barrio de West Hollywood cubierta por una manta blanca.

A ella solo pueden acceder personas que tengan cuentas verificadas en las redes sociales o aquellos que tengan más de 20 mil seguidores.

Una vez dentro, las personas pueden fotografiarse con el mural.

La dinámica hace recordar a "Nosedive", el primer capítulo de la tercera temporada de "Black Mirror", en donde el valor de las personas se define por la calificación que tienen en redes sociales.

There’s a new security-guarded mural in LA that only allows influencers and verifieds to take pics in front of it. pic.twitter.com/PDlLJ9C0DI