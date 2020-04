Instagram implementa oficialmente los mensajes directos en su versión web

Desde enero estaba disponible como prueba en un grupo reducido de usuarios pero oficialmente este viernes Instagram implementa en todo el mundo el acceso a los mensajes directos en la versión web.

Desde que comenzó esa prueba, la red social ha realizado pequeñas actualizaciones para imitar más de cerca los DM en el dispositivo móvil, como incluir el teclado emoji y agregar una vista de galería a fotos y videos.

Según expertos, la versión web de los mensajes directos son especialmente convenientes para las personas que usan Instagram todo el tiempo, como reporteros, personas influyentes y administradores de redes sociales.

Esta implementación era algo deseado por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien dijo el año pasado que "los mensajes privados, los grupos y las historias eran las tres áreas de comunicación en línea de más rápido crecimiento".

Además, Zuckerberg afirmó en ese entonces que eventualmente quiere permitir que los usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram se envíen mensajes, independientemente de la plataforma que estén utilizando.

*Sliding into your DMs*



Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv