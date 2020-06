Este lunes, usuarios de Chile y de diferentes partes del mundo reportaron que Instagram presentó fallas intermitencias y caídas en su servicio, las que fueron resueltas.

El sitio DownDetector registró una súbita alza de fallas en la red social siendo la zona central de nuestro país una de las más afectadas del continente.

Instagram is down again? Omg i hate this 😞 pic.twitter.com/n6qYS4s8qW