Putin lanza una ofensiva contra las aplicaciones WhatsApp y Telegram

El gobierno ruso está en una campaña para bloquear el uso de las populares aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram, y pavimentar así la penetración del servicio de propiedad estatal Max, que opositores tildan como "de vigilancia".

Citado por la cadena BBC, un vocero de Moscú apuntó que el bloqueo de WhatsApp se debe a que Meta, su propietaria, "no tiene disposición para cumplir con las normas de las leyes rusas", pero puede retomar su operación apenas "cumpla y dialogue" con el Estado.

WhatsApp tiene en Rusia cerca de 100 millones de usuarios, y su propietaria -la estadounidense Meta- ha hecho saber que considera la decisión de la autoridad regulatoria como una excusa para que los ciudadanos terminen por descargar Max.

Roskomnadzor, el regulador ruso de internet, también ha ralentizado o bloqueado en algunos casos el acceso a otro popular software de mensajería: Telegram. La razón oficial apunta a fallas de seguridad, pero la medida es incluso criticada por partidarios de Putin y de la invasión a Ucrania, pues esta app es muy usada tanto por soldados como por activistas digitales que respaldan las operaciones militares.

"¿Quién está ralentizando Telegram? Váyanse al frente. Allá los muchachos derraman su sangre y esa es la única vía de comunicación con sus familiares y allegados. ¿Qué hacen, idiotas?", exclamó la Duma rusa el diputado Serguéi Mirónov, líder del partido socialdemócrata Rusia Justa.

Tanto WhatsApp como Telegram se niegan a almacenar en Rusia las bases de datos de sus usuarios rusos, como establece la ley, explica el gobierno moscovita, al tiempo que publicita en televisión, vía pública y otros medios la descarga de Max, que -agrega- evitaría la perpetración de estafas online, como las que se generan a través de WhatsApp.

La medida actual es mucho más amplia que la adoptada a mediados de 2025, cuando se limitó parcialmente las llamadas de voz a través de WhatsApp y Telegram.