Spotify incorpora función para enviar mensajes dentro de la aplicación

La plataforma de streaming de audio, Spotify, anunció la incorporación de mensajería instantánea dentro de la aplicación.

El objetivo es que los usuarios puedan compartirse entre sí sugerencias de canciones, podcasts y audio libros sin necesidad de acudir a una aplicación de mensajería externa.

Los chats se almacenarán en una bandeja de entrada centralizada y permitirán enviar mensajes de texto, compartir contenido y reaccionar con emojis.

Cabe destacar que para iniciar una conversación, el destinatario deberá aceptar primero una solicitud, y todos los mensajes estarán cifrados para garantizar la privacidad de los usuarios.

Pese a que Spotify no anunció desde cuándo estaría disponible esta nueva función, se espera que comience a funcionar desde esta semana en diversos países.