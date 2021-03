Fundador de Twitter puso a la venta su primer tuit: Ya le ofrecieron dos millones de dólares

El director ejecutivo y fundador de Twitter, Jack Dorsey, anunció que puso a la venta el primer tuit publicado en la red social.

"Solo arreglando mi twttr", señala el primer mensaje de Dorsey publicado el 2006, y puesto en venta en el sitio "Valuable", lugar donde las personas pueden ofertar por la publicación, así como lo hizo el fundador de TRON -plataforma creada para el uso de criptomonedas-, Justin Sun, quien ofreció dos millones de dólares por el tuit.

I have updated my offer to 2 million USD:https://t.co/A8PYPTns76 @cent