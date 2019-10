Twitter presenta fallas a nivel mundial

Twitter Inc informó esta madrugada que la red social y su aplicación de escritorio TweetDeck están sufriendo algunos fallos que impiden que sus funciones se desarrollen con normalidad.

"Es posible que hayas tenido problemas para tuitear, recibir notificaciones o ver mensajes directos. Actualmente estamos trabajando en una solución, y pronto volveremos a la normalidad", dijo la compañía en un mensaje, sin dar más detalles.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.