Usuarios reportan fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp en diversos países

Miles de usuarios de Instagram, de WhatsApp y de Faceboook han reportado problemas con las redes sociales pasado el mediodía de este miércoles.

La mayoría se queja de intermitencias en los servicios, pues acusan que las apps presentan errores o no permiten subir contenido.

En el portal DownDetector miles de usuarios han informado de fallas en las tres apps, aunque más que nada en Instagram.

Los reclamos se han repetido en diversos países, de las Américas, Europa y Asia, principalmente.

Instagram is not working again pic.twitter.com/R9Q6jMN2Mz