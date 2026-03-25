Meta y YouTube deberán pagar millonaria indemnización por adicción a redes sociales

Un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales, por la que deberán pagar tres millones de dólares en indemnización.

El juicio, iniciado a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se originó a partir de la denuncia de una joven de 20 años, identificada como K.G.M., quien aseguró que desarrolló una adicción a plataformas como Instagram y YouTube durante su infancia.

Según el veredicto, Meta deberá asumir el 70 por ciento del monto total, mientras que YouTube cubrirá el resto. La compensación corresponde a daños morales y perjuicios económicos, aunque el jurado continuará deliberando para definir posibles sanciones adicionales.

El fallo es considerado un hito en la creciente presión judicial contra las grandes tecnológicas y podría influir en la resolución de cerca de 1.500 casos similares en Estados Unidos.

La demanda también incluía a TikTok y Snapchat, que optaron por alcanzar acuerdos extrajudiciales en términos confidenciales.

Esta resolución se suma a otra reciente en Nuevo México, donde un jurado encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y facilitar la explotación sexual infantil, imponiéndole una multa de (alrededor de 350.000 millones de pesos chilenos).

Estos casos forman parte de una ola más amplia de litigios que buscan establecer límites a la responsabilidad de las redes sociales en Estados Unidos, en medio de crecientes cuestionamientos a sus prácticas y efectos en usuarios jóvenes.