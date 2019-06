Youtube sufrió nueva caída en varios países

Este martes, varios usuarios en el mundo reportaron la caída de Youtube, el sitio de videos más grande del mundo y que el fin de semana ya presentó intermitencias. El sitio ya está funcionando normal.

En la versión escritorio y en la móvil se veía el error: "El video no está disponible".

El sitio Downdetector muestra que las fallas del sitio de Google se han mantenido en los últimos días. El mapa de la caída, con Chile como gran foco:

Los reclamos en Twitter:

