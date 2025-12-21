China Hoy: Un sueño deportivo hecho en conjunto
Los XV Juegos Nacionales de China se celebraron en Guangdong, Hong Kong y Macao.
Los XV Juegos Nacionales de China se celebraron en Guangdong, Hong Kong y Macao.
Los XV Juegos Nacionales de China se celebraron del pasado 9 al 21 de noviembre en Guangdong, Hong Kong y Macao. Fue la primera vez que las tres ciudades organizaban conjuntamente los Juegos Nacionales. Para la ocasión, instalaciones deportivas en la Gran Área de la Bahía de Guangdong - Hong Kong - Macao pasaron por una extensa modernización y renovación, luciendo un nuevo aspecto para acoger las competiciones y dando lugar a un vibrante escenario deportivo en conjunto. La organización coordinada de este evento deportivo por parte de las tres entidades administrativas también fue un reflejo de la práctica del principio "un país, dos sistemas" en el ámbito deportivo.
El encuentro deportivo de talla internacional también conjugó un marcado estilo chino, el encanto de la cultura de Lingnan y el atractivo de la región, con lo cual logró captar una gran atención. Más de 14.000 atletas compitieron en diversos certámenes y aproximadamente 11.000 deportistas populares participaron en las actividades de eventos masivos.
La noche del 9 de noviembre, los XV Juegos Nacionales iniciaron oficialmente en el Centro Deportivo Olímpico de Guangdong, ubicado en la ciudad de Guangzhou. El presidente Xi Jinping, quien también se hizo presente en la ceremonia de apertura, fue quien inauguró los Juegos. Kristy Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, presidente honorario vitalicio del COI, así como otras personalidades extranjeras invitadas a observar los XV Juegos Nacionales, se presentaron en la ceremonia de apertura.
El 21 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Nacionales en la ciudad de Shenzhen. Esta fue también la primera vez en China que dos ciudades distintas albergaron las ceremonias de apertura y clausura de la misma edición de los Juegos Nacionales.
El lema de los XV Juegos Nacionales fue "Raíces compartidas, corazón compartido, sueño compartido", mientras que el emblema, formado por los pétalos superpuestos y giratorios de la flor de kapok de Guangdong, la bauhinia de Hong Kong y el loto de Macao, se asemejó a fuegos artificiales concéntricos. La mascota, basada en el delfín blanco chino, con tres chorros de agua de colores en la cabeza, fue adoptada para simbolizar el origen compartido de Guangdong, Hong Kong y Macao.
Por primera vez en su historia, los Juegos Nacionales se celebraron sin necesidad de construir grandes instalaciones nuevas. Más del 90 % consistió en instalaciones existentes que fueron modernizadas y renovadas, lo que también ayudó a reducir los costos de organización.
En el Centro Deportivo Olímpico de Guangdong, el equipo de diseño añadió 800 paneles fotovoltaicos en el alero del estadio para generar electricidad, lo que equivale a una reducción de hasta 200 toneladas de dióxido de carbono al año.
Para permitir que los aficionados experimentaran la velocidad y pasión del fútbol, las primeras filas de asientos del Estadio del Centro Deportivo de Shenzhen se situaron a tan solo 9 metros del campo de juego. En el Centro Deportivo Tianhe en Guangzhou, incluso los bordillos comunes tuvieron un rediseño especial: el área de las rampas se amplió para permitir el paso simultáneo de varias sillas de ruedas y se aplanó la unión entre la acera y la calzada, permitiendo el paso estable y fluido de coches de bebés y sillas de ruedas.
Con el fin de optimizar el espacio urbano, era clave pensar en una fórmula que permitiera que los estadios no solo fuesen aprovechados al máximo durante las competiciones, sino que también fuesen accesibles para todos una vez finalizados los juegos. Incluso antes de que comenzaran las competiciones, los equipos de diseñadores y arquitectos ya habían establecido planes de reutilización para todas las instataaciones permanentes, garantizando así su uso posterior.
De este modo, en el Centro Deportivo de Shenzhen, un paseo comercial subterráneo conecta 8 parques deportivos temáticos, formando un vasto círculo de fitness para todos. Los ciudadanos pueden transitar a través de pasarelas que conectan el parque Bijiashan y varias áreas deportivas cercanas.
Los Juegos Nacionales fueron no solo una plataforma para la competición deportiva, sino un acelerador para el desarrollo integrado de la Gran Área de la Bahía de Guangdong - Hong Kong - Macao. La ceremonia de relevo de la antorcha, celebrada el 2 de noviembre, tuvo lugar simultáneamente en cuatro ciudades: Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen. Este fue el primer relevo de antorcha transfronterizo en la historia de los Juegos Nacionales, y también la primera vez que la antorcha recorrió Hong Kong y Macao.
Por primera vez en la historia de los grandes eventos deportivos, la llama se originó en las profundidades del mar. El hielo combustible, que yace en el fondo marino, fue procesado mediante descompresión, y el gas metano generado por este proceso se convirtió en la fuente para la llama.
La prueba de ciclismo en ruta masculino atrajo mucha atención, al ser el único evento de los XV Juegos Nacionales que se realizó conjuntamente en los tres territorios. La organización del evento superó cuatro grandes desafíos: el control y la coordinación del tráfico, los trámites fronterizos, la logística de la carrera, y el diseño y la seguridad del recorrido.
En la antesala del certamen oficial, el 24 de noviembre de 2024, la Asociación China de Ciclismo celebró con éxito una competición de prueba en la región. Esta permitió, en primer lugar, innovar en el modo de cruce fronterizo mediante el uso del sistema de posicionamiento BeiDou para rastrear la trayectoria de personas y vehículos, logrando un cruce fronterizo inteligente; en segundo lugar, crear un recorrido emblemático que, en base a la utilización del puente Hong Kong - Zhuhai - Macao como nexo, conectó las carreteras urbanas de las tres ciudades; y en tercer lugar, establecer un mecanismo de comunicación y coordinación entre Zhuhai con Hong Kong y Macao, que garantizó una resolución de problemas oportuna y efectiva durante la preparación y celebración del evento, asegurando una organización más fluida y eficiente.
El puente Mingzhuwan en Guangzhou se iluminó con las luces temáticas de los Juegos Nacionales, entrelazándose con los neones del estadio y el paisaje nocturno de la costa. En las canchas de baloncesto bajo el puente, los gritos de los jóvenes se mezclaron con el sonido de las olas en la distancia, componiendo la melodía de esta joven ciudad. De esta forma, cuando la llama sagrada de los Juegos Nacionales iluminó la costa, lo que caló en los corazones no fueron solo los recuerdos de las competiciones, sino también la vitalidad y calidez de una ciudad en continuo crecimiento.