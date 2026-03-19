Abstención del Gobierno de Kast en la OEA genera debate sobre derechos LGBTIQ+

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast inició su participación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con una decisión que ha generado ciertos cuestionamientos: la abstención de Chile en una declaración impulsada por el Core Group LGBTIQ+ para promover la protección de sus derechos.

Esta postura contrasta con la línea adoptada por administraciones anteriores, incluyendo la del expresidente Sebastián Piñera, que habían apoyado activamente este tipo de iniciativas.

La decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de no adherir a una propuesta clave del Core Group LGBTIQ+ marcó la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente. (FOTO: ATON)

Los detalles de la declaración

La declaración subrayó principios para la convivencia y el desarrollo en el continente, enfatizando que el Core Group LGBTIQ+ reconoce "la igualdad, la dignidad humana y el respeto mutuo son pilares esenciales de la democracia y condiciones indispensables para la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en las Américas".

"En un contexto hemisférico marcado por la desigualdad, la polarización y el aumento de los discursos de odio, reafirmamos que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que su defensa requiere valentía, solidaridad y cooperación internacional", indicó el escrito, que también resaltó la necesidad de acciones concretas para avanzar en la equidad.

La declaración, que enfatiza la universalidad de los derechos humanos y la importancia de la despenalización de relaciones del mismo sexo, busca construir sociedades libres y democráticas en la región. (FOTO: ATON)

Asimismo, reafirmaron "la importancia de adoptar un enfoque interseccional, que reconozca las múltiples y superpuestas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI+, incluidas las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes diversas".

Finalmente, el Core Group dijo que "reconoce el importante papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, así como de las organizaciones de la sociedad civil, en el avance del diálogo inclusivo, el fomento de la comprensión mutua y el fortalecimiento de la protección de todas las personas contra la discriminación".

Postura del Gobierno

Según reveló La Tercera este jueves, Fuentes de la Cancillería chilena explicaron que la decisión de abstenerse se debió a que el texto fue negociado por el gobierno anterior del Presidente Gabriel Boric y entregado a la actual administración solo para su pronunciamiento.

Además, se argumentó que la redacción del documento, particularmente la mención a los discursos de odio, podría haber apuntado indirectamente a "países amigos", haciendo alusión a Estados Unidos.

Sin embargo, esta interpretación es desestimada por otros conocedores de la materia, quienes califican el texto de "inocuo".

Fuentes diplomáticas indicaron que la propuesta fue negociada por la anterior administración y que su redacción podría haber apuntado indirectamente a "países amigos". (FOTO: ATON)

Las mismas fuentes aclararon que la no adhesión no implica un abandono de la política tradicional de no discriminación y apoyo a los derechos humanos, y que el país no se está retirando del Core Group.

"A Chile le pareció que el texto, tal como estaba, en vez de unir a la región, generaba división. Se intentó generar modificaciones para poder adherir, pero por temas procedimentales de la negociación, ya no era posible", explicó Cancillería al medio antes citado.

Asimismo, aclararon que "no se adhirió, pero se dio explicación donde reafirmamos nuestra política tradicional de no discriminación y respeto y promoción de los derechos humanos además de nuestros compromisos internacionales sobre la materia".

Movilh cuestionó la postura del Gobierno

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de Kast de "restar el apoyo de Chile a una declaración contra la discriminación del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entidad de la cual nuestro país es uno de sus fundadores".

A través de un comunicado, el Movilh acusó que "esta determinación del Gobierno constituye un severo retroceso en materia de política internacional de Chile en torno a los derechos LGBTIQ+".

"Esta es la primera vez que Chile no apoya una declaración pro derechos LGBTIQ+ que se presenta en la OEA, lo cual implica un quiebre con la histórica posición del país en favor de la igualdad y la no discriminación, debilitando su credibilidad internacional en materia de derechos humanos y enviando una señal preocupante de desprotección hacia las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país", lamentó el Movimiento.

El Movilh acusó que "esta determinación del Gobierno constituye un severo retroceso en materia de política internacional de Chile en torno a los derechos LGBTIQ+". (FOTO: ATON)

Con todo, "no deja de ser llamativo", añadió el Movilh, que "en el mismo momento Chile afirmara en la OEA que se compromete con los derechos LGBTIQ+, llegando incluso a reconocer como un avance la aprobación en nuestro país del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, dos normas a las cuales Kast se opuso fieramente antes de su llegada a La Moneda".

"Esta contradicción entre el discurso y la acción revela una postura ambigua y preocupante, donde se validan avances ya consolidados a nivel interno, pero se evita activamente fortalecerlos o defenderlos en el plano multilateral, debilitando así su alcance, proyección y protección efectiva en el tiempo", puntualizó.

"Instamos al Gobierno de Kast a mantener a nuestro Estado en el Grupo de Trabajo LGBTIQ+ de la OEA", dijo el Movilh. (FOTO: ATON)

Por ello, "instamos al Gobierno de Kast a mantener a nuestro Estado en el Grupo de Trabajo LGBTIQ+ de la OEA; fundado en 2016 por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay, y a no oponerse en lo que viene a las declaraciones que tal entidad adopte democráticamente", añadió el organismo.

"De igual manera, instamos al Ejecutivo a no alterará en nuestro país ninguna ley o política pública protectora de los derechos LGBTIQ+, en especial ahora que ha reconocido en la OEA que son avances y los valora", finalizó el Movilh.