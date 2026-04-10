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Centro en Shandong entrena robots para asistir a personas mayores

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En el Centro de Entrenamiento de Qingdao de Robots para el Cuidado de Personas Mayores, ubicado en la provincia de Shandong, al este de China, trabajadores realizan una serie de pruebas con robots de asistencia para caminar.

Este recinto tecnológico, establecido en febrero pasado, tiene como objetivo principal perfeccionar la inteligencia y movilidad de las máquinas, enseñándoles el delicado arte de asistir y proteger a la población de la tercera edad.

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