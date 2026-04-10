Universidad Católica enfrenta este sábado a Audax Italiano por la novena fecha de la Liga de Primera. Para el duelo pactado para las 17:30 horas (21:30 GMT) en La Florida, el técnico Daniel Garnero dispondrá de una alternativa formación considerando su visita a Cruzeiro el 15 de abril por la Copa Libertadores

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