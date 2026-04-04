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Emily Matute compartió postales junto a Mauricio Isla en un destino de lujo en Brasil

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La modelo venezolana Emily Matute compartió en sus redes sociales postales junto a Mauricio Isla, histórico bicampeón de La Roja, disfrutando en un destino de lujo, la playa Jureré Internacional de Florianopolis, en Brasil.

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