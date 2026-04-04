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La formación de Universidad de Chile para recibir a La Serena por la Liga de Primera

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Universidad de Chile animará su retorno a la Liga de Primera cuando dispute la octava fecha recibiendo a Deportes La Serena en el Nacional. Para el duelo programado para este domingo 5 de abril, a las 18:00 horas, el técnico definió esta posible alineación.

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