Tres estudiantes de la Escuela de Gendarmería se desmayaron durante el acto encabezado por el Presidente José Antonio Kast para promulgar la reforma constitucional que incorpora a la institución penitenciaria a las Fuerzas de Orden y Seguridad, bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad.

Luego de pasar más de una hora bajo el sol, en formación, dos de las futuras gendarmes se desvanecieron y una tercera fue sostenida por sus compañeras antes de caer y fue atendida por el senador Juan Luis Castro, médico de profesión, quien estaba presente en la ceremonia.

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